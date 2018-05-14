Zonguldak'ta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA(Zonguldak),(DHA)- ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesi Saltukova Beldesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 12.30 sıralarında Zonguldak-Bartın Karayolu Saltukova Beldesi Hacılar Köyü mevkiinde meydana geldi. Bartın istikametine gitmekte olan Nihat Yılmaz idaresindeki 67 TZ 685 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeritten gelen Fatma Çakar idaresindeki UN HU 47 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, Nihat Yılmaz, Fatma Çakar ve aynı araçta bulunan Songül Akgün yaralandı. Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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