Zonguldak’ta iki otomobil kavşakta çarpıştı: 4 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Müftü Mahallesi Şehit Ömer Halis Demir Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Furkan Çoban idaresindeki 67 TV 509 plakalı otomobil, Çağdaş İşçioğlu’nun kullandığı 67 UG 791 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü ile Sinem Cebesoy ve Ayçanur İşçioğlu yaralandı. Yaralıların hayatı tehlikeleri bulunmazken, kaza yapan sürücülerin tartışması vatandaşların araya girmesi ile büyümeden sonlandı. Kazayı anlatan sürücüler birbirlerini suçlarken, polis kaza ile ilgili rapor hazırladı. Yaralı sürücüler kendi imkanları ile hastaneye giderken, Sinem Cebesoy ve Ayçanur İşçioğlu ise olay yerine gelen ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine ve özel bir hastaneye kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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