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Zonguldak'ta kaza: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ | 28.12.2017 00:24 | Son Güncelleme 3 saat önce

Sinan KABATEPE/ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Bağlık Mahallesi İsmail Mazlumcu Sokak'ta meydana geldi. 27 yaşındaki Tuncay Şişman idaresindeki 67 LV 439 plakalı otomobil, sürücüsü henüz tespit edilemeyen karşı yönden gelen 81 EV 234 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, Tuncay Şişman ile aynı araçta bulunan Emine Gamze Aygın (21), Esra Özmen (2) ve Gözde Özmen (3) yaralandı. Çevredeki vatandaşların yardımı ile araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tuncay Şahin'in kullandığı otomobil kaza sonra alev alırken, yangın söndürme tüpleriyle müdahale edilerek yangın söndürüldü.

Başına darbe aldığını söyleyen Tuncay Şişman, polisin kazayı hatırlayıp hatırlamadığını sorması üzerine, "Hiçbir şey hatırlamıyorum. Arabada benden başka kimse var mıydı onu bile hatırlamıyorum" dedi.

Polis, diğer aracın sürücüsünü tespit etmek için kaza yerinde çalışma yaptı. Fahrettin Ç. aracı eşinin kullandığını söyledi. Aracın içinde içki şişeleri bulunması üzerine polis, Fahrettin Ç. ve eşi Özlem Ç.'yi ifadeleri alınmak üzere karakola götürdü. Polis, sürücünün tespiti için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Fahrettin Ç.'nin yapılan kontrolünde 140 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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