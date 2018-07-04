Zonguldak'ta kaza: 6 yaralı

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK'ta iki kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 6 kişi yaralandı.
Kaza, saat 20.30 sıralarında Zonguldak-Ankara Karayolu’nun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Muhammet Terzi (38) yönetimindeki 67 AK 130 plakalı kamyonet kontrolden çıkarak karşı şeritte seyir halinde olan Mehmet Aslan'ın (27) kullandığı 06 YGM 34 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada, kamyonet sürücüleri Muhammet Terzi ve Mehmet Aslan ile araçlarda bulunan Şaban Şahin (34), Ercan Akyüz (50), Anıl Berk Aksakal (18) ve Sergen Toroman (21) yaralandı. AFAD ekipleri tarafından kamyonetlerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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