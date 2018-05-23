Zonguldak'ta kumar oynanan kahvelere baskın

Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, kumar oynatılan kahvelere yönelik düzenlenen operasyonda 9 elektronik kumar oynama makinesi ele geçirildi. Kumar oynattıkları iddia edilen 3 işletme sahibi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kumar oynatan kahvelere yönelik çalışma başlattı. Yapılan soruşturma sonucu Perşembe beldesindeki 4 kahvede kumar oynatıldığı tespit edildi. Sabaha karşı eş zamanlı yapılan baskında 9 elektronik kumar oynama makinesi ele geçirildi. Olayla ilgili işletme sahipleri Arif B., Ali O. ve Siyami Ç. gözaltına alındı.
Ele geçirilen kumar makineleri ilçe jandarma komutanlığına götürülürken, kahvelerde mühürlendi.
FOTOĞRAFLI
Muharrem İnce için gitti, Recep Tayyip Erdoğan'a bağış yaptı
Çocuklarını öldüren anneyle ilgili dededen ilk açıklama
Tuvalette doğum yapıp, bebeği çantasına koyan kız hakkında karar çıktı
17 yaşındaki baldız dehşet anlarını anlattı! 'Göğsüne dayar dayamaz...'
Son dakika İsrail'den AB'ye şok tepki: Cehenneme gidin
Erik Dalı oynayan Uruguaylı damadın hikayesi ortaya çıktı!
Flaş iddia: Vladimir Putin'in 'sonsuz menzilli füzesi' çakıldı!
Dubai'ye bir de şimdi bakın
Berat Albayrak: Cumhurbaşkanımıza zarar gelirse olağan şüpheli bunlardır
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren haber! LGS giriş belgeleri açıklandı!
WhatsApp kullanıcılarına güzel haber! Video konferans özelliği test ediliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum