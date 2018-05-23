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Zonguldak'ta kumar oynanan kahvelere baskın

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2018 14:18 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, kumar oynatılan kahvelere yönelik düzenlenen operasyonda 9 elektronik kumar oynama makinesi ele geçirildi.

Zonguldak'ta kumar oynanan kahvelere baskın

Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, kumar oynatılan kahvelere yönelik düzenlenen operasyonda 9 elektronik kumar oynama makinesi ele geçirildi. Kumar oynattıkları iddia edilen 3 işletme sahibi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kumar oynatan kahvelere yönelik çalışma başlattı. Yapılan soruşturma sonucu Perşembe beldesindeki 4 kahvede kumar oynatıldığı tespit edildi. Sabaha karşı eş zamanlı yapılan baskında 9 elektronik kumar oynama makinesi ele geçirildi. Olayla ilgili işletme sahipleri Arif B., Ali O. ve Siyami Ç. gözaltına alındı.
Ele geçirilen kumar makineleri ilçe jandarma komutanlığına götürülürken, kahvelerde mühürlendi.

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