Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 2 işçi mahsur (2)

KURTARMA ÇALIŞMALARI 4 SAATTİR SÜRÜYOR

Kömür üretimi yapılırken tavan çökmesi sonucu oluşan göçükte mahsur kalan maden işçileri Mevlüt Karagöl ve Recep Yurtseven'i kurtarmak için TTK'ya ait tahlisiye ekipleri maden ocağında 4 saattir kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Ocak önünde ise maden işçilerinin mesai arkadaşları ve aileleri endişeli bekleyişlerini sürdürüyor. Sağlık ekipleri de ocak önünde ambulanslarla hazır bekletiliyor.

Göçükten son anda kurtulan ve şoka girdiği öğrenilen işçilerden Ferdi Oral ise yer altından çıkarıldıktan sonra Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Oral, tedavisinin ardından taburcu edildi.

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