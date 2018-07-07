Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 2 işçi mahsur (2)

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kaçak kömür ocağında göçük nedeniyle mahsur kalan maden işçiler Erkan Cankurt (45) ve Hasan Yıldız'ı (30) kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ocak önünde, maden işçilerinin yakınlarının endişeli bekleyişi ise sürüyor. Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ahmet Demirci, mahsur kalan 2 işçiyi kurtarmak için TTK tahlisiye ekiplerinin ocağa girdiğini söyledi.

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