Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 2 işçi mahsur

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK’ın Kilimli ilçesinde, maden ocağında meydana gelen göçükte 2 işçinin mahsur kalması üzerine, kurtarma çalışması başlatıldı.

Olay saat 18.00 sıralarında, ilçeye bağlı Subatan Mahallesi'ndeki meydana geldi. Maden ocağında çalışma sırasında meydana gelen göçükte, 2 işçinin mahsur kalması üzerine Türkiye Taşkömürü Kurumu ekipleri, AFAD, polis ve sağlık ekipleri harekete geçti. Göçükte kalan işçileri kurtarmak için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI



