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Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 2 işçi mahsur

YAŞAM HABERLERİ  | 07.07.2018 20:18 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ın Kilimli ilçesinde, maden ocağında meydana gelen göçükte 2 işçinin mahsur kalması üzerine, kurtarma çalışması başlatıldı.

Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 2 işçi mahsur

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK’ın Kilimli ilçesinde, maden ocağında meydana gelen göçükte 2 işçinin mahsur kalması üzerine, kurtarma çalışması başlatıldı.
Olay saat 18.00 sıralarında, ilçeye bağlı Subatan Mahallesi'ndeki meydana geldi. Maden ocağında çalışma sırasında meydana gelen göçükte, 2 işçinin mahsur kalması üzerine Türkiye Taşkömürü Kurumu ekipleri, AFAD, polis ve sağlık ekipleri harekete geçti. Göçükte kalan işçileri kurtarmak için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 2 işçi mahsurZonguldak'ta maden ocağında göçük: 2 işçi mahsurZonguldak'ta maden ocağında göçük: 2 işçi mahsurZonguldak'ta maden ocağında göçük: 2 işçi mahsur

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