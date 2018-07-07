HABER

Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 2 işçi mahsur

YAŞAM HABERLERİ  | 07.07.2018 21:58 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ın Kilimli ilçesinde, maden ocağında meydana gelen göçükte 2 işçinin mahsur kalması üzerine, kurtarma çalışması başlatıldı.

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK’ın Kilimli ilçesinde, maden ocağında meydana gelen göçükte 2 işçinin mahsur kalması üzerine, kurtarma çalışması başlatıldı.

Olay saat 18.00 sıralarında, ilçeye bağlı Subatan Mahallesi'ndeki meydana geldi. Maden ocağında çalışma sırasında meydana gelen göçükte, 2 işçinin mahsur kalması üzerine Türkiye Taşkömürü Kurumu ekipleri, AFAD, polis ve sağlık ekipleri harekete geçti. Göçükte kalan işçileri kurtarmak için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

PARTNERMağarada jaguarlarla yaşayan kadın: Yaşamak için bir çocuğu öldürdümMağarada jaguarlarla yaşayan kadın: Yaşamak için bir çocuğu öldürdüm
Uşak'ta katliam gibi kaza! Demir yüklü kamyon kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti: 1 ölü, 17 yaralı!Uşak'ta katliam gibi kaza! Demir yüklü kamyon kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti: 1 ölü, 17 yaralı!
Devrilen traktörün altında kalarak öldüDevrilen traktörün altında kalarak öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Temmuz zammı yaradı! Maaşlara 3 zam birden geldi!

Temmuz zammı yaradı! Maaşlara 3 zam birden geldi!

10 yıldır teknede yaşayan Yeşim Büber böyle görüntülendi

10 yıldır teknede yaşayan Yeşim Büber böyle görüntülendi

HDP milletvekili Barış Atay yemin ederken TBMM karıştı

HDP milletvekili Barış Atay yemin ederken TBMM karıştı

Son dakika! CHP'den iki milletvekili istifa etti!

Son dakika! CHP'den iki milletvekili istifa etti!

Yeni ve son KHK Resmi Gazetede yayımlandı! 700 sayılı KHK ile Cumhurbaşkanlığı sistemi uyum kanunları düzenlendi

Yeni ve son KHK Resmi Gazetede yayımlandı! 700 sayılı KHK ile Cumhurbaşkanlığı sistemi uyum kanunları düzenlendi

HDP'li Mehmet Ali Aslan, Corolla’sıyla Meclis’e geldi

HDP'li Mehmet Ali Aslan, Corolla’sıyla Meclis’e geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Uşak'ta katliam gibi kaza! Demir yüklü kamyon kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti: 1 ölü, 17 yaralı!

Uşak'ta katliam gibi kaza! Demir yüklü kamyon kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti: 1 ölü, 17 yaralı!

Şanlıurfa'da çaldığı telefonla canlı yayın yapan hırsız yakayı ele verdi!

Şanlıurfa'da çaldığı telefonla canlı yayın yapan hırsız yakayı ele verdi!

Tarlada su kanalı açarken 'tarihi eser' buldu

Tarlada su kanalı açarken 'tarihi eser' buldu

Gece yarısı feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Gece yarısı feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Mardin'de feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Mardin'de feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Bolu'da TEM otoyolunda korkunç ölüm! Milyonda bir ihtimal oldu

Bolu'da TEM otoyolunda korkunç ölüm! Milyonda bir ihtimal oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.