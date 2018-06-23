Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 2 işçi mahsur (5)

İKİ İŞÇİ 6 SAAT SONRA KURTARILDI
Zonguldak'ta, TTK'ya ait maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan Mevlüt Karagöl ve Recep Yurtseven, 6 saat süren çalışmanın ardından göçükten kurtarıldı. Yaralı olarak sedyeyle ocaktan çıkarılan maden işçilerine ilk müdahaleyi ocak önünde bekleyen sağlık ekipleri yaptı. Maden işçilerinin çıkarılışı sırasında yakınları gözyaşı dökerek kurtarma çalışmalarına katılan diğer işçilere teşekkür etti.
Karagöl ve Yurtseven, daha sonra tedavileri için ambulanslarla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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