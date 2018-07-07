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Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 2 ölü (4)

YAŞAM HABERLERİ  | 07.07.2018 23:05 | Son Güncelleme

DİĞER İŞÇİ DE HAYATINI KAYBETTİ Kaçak ocakta meydana gelen göçükte mahsur kalan işçilerden ağır yaralı olarak kurtarılan Hasan Yıldız (30) da hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak ocaktan çıkarılan Yıldız, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kalp masajının ardından hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi.

DİĞER İŞÇİ DE HAYATINI KAYBETTİ
Kaçak ocakta meydana gelen göçükte mahsur kalan işçilerden ağır yaralı olarak kurtarılan Hasan Yıldız (30) da hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak ocaktan çıkarılan Yıldız, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kalp masajının ardından hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi.

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