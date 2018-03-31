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Zonguldak'ta meydana gelen kaza güvenlik kamerasında

YAŞAM HABERLERİ  | 31.03.2018 12:45 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeliz ALAGÖZ ÇAYCUMA(Zonguldak),(DHA) ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Murat Ö. yönetimindeki 34 VS 4123 plakalı otomobil, kavşaktan kontrolsüzce ana yola çıkan Serkan Y'nin kullandığı 67 DB 984 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, Murat Ö., Serkan Y., Neşe Ö. , Arda Ö. ve Nida Ö. yaralandı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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