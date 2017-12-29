HABER

Zonguldak'ta 'mor beyin' mağduru 25 kişiye tahliye

YAŞAM HABERLERİ | 29.12.2017 21:27 | Son Güncelleme 6 saat önce

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ta, 'mor beyin' yazılımıyla iradeleri dışında 'Bylock'a yönlendirildiği tespit edilen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu 25 kişi, tahliye edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 11 bin 480 telefon kullanıcısının 'mor beyin' yazılımıyla iradeleri dışında Bylock'a yönlendirildiğinin tespit edildiğinin açıklamasının ardından Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı yeniden değerlendirme yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, cep telefonu hatlarının örgütün şifreli haberleşme programı 'Bylock IP'lerine iradesi dışında yönlendirildikleri tespit edilen 25 kişi tahliye edildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret 2018 belli oldu!

Asgari ücret 2018 belli oldu!

Ünlü Youtuber Enes Batur'a büyük şok! Altın Kelebek ödülü geri alındı

Ünlü Youtuber Enes Batur'a büyük şok! Altın Kelebek ödülü geri alındı

Yılbaşı öncesi düğmeye basıldı! Terörle Mücadele ve Özel Harekat da katılıyor

Yılbaşı öncesi düğmeye basıldı! Terörle Mücadele ve Özel Harekat da katılıyor

Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı'ya silahlı saldırı!

Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı'ya silahlı saldırı!

Bakkaldan lise öğrencisine korkunç istismar! Tecavüz etti, 'asıl ben mağdurum' dedi!

Bakkaldan lise öğrencisine korkunç istismar! Tecavüz etti, 'asıl ben mağdurum' dedi!

İstanbul'da bomba paniği!

İstanbul'da bomba paniği!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Okuldaki temizlik işçisinden öğrenciye korkunç taciz!

Okuldaki temizlik işçisinden öğrenciye korkunç taciz!

Bakkaldan lise öğrencisine korkunç istismar! Tecavüz etti, 'asıl ben mağdurum' dedi!

Bakkaldan lise öğrencisine korkunç istismar! Tecavüz etti, 'asıl ben mağdurum' dedi!

Lise öğrencisine tecavüz edip hamile bıraktı! Mahalle bakkalının iğrenç savunması!

Lise öğrencisine tecavüz edip hamile bıraktı! Mahalle bakkalının iğrenç savunması!

Kim bu Nimet Abla?

Kim bu Nimet Abla?

4 emniyet müdür, 4 asayiş müdür değişti cinayet çözülemedi

4 emniyet müdür, 4 asayiş müdür değişti cinayet çözülemedi

Eşcinsel çiftin isteğini reddetti, hayatının şokunu yaşadı

Eşcinsel çiftin isteğini reddetti, hayatının şokunu yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.