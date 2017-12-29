Zonguldak'ta 'mor beyin' mağduru 25 kişiye tahliye

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ta, 'mor beyin' yazılımıyla iradeleri dışında 'Bylock'a yönlendirildiği tespit edilen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu 25 kişi, tahliye edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 11 bin 480 telefon kullanıcısının 'mor beyin' yazılımıyla iradeleri dışında Bylock'a yönlendirildiğinin tespit edildiğinin açıklamasının ardından Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı yeniden değerlendirme yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, cep telefonu hatlarının örgütün şifreli haberleşme programı 'Bylock IP'lerine iradesi dışında yönlendirildikleri tespit edilen 25 kişi tahliye edildi.
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