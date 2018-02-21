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Zonguldak’ta "Narko-İlçe Uygulaması 2" yapıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2018 19:57 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde ’Narko-İlçe Uygulaması 2’ kapsamında 123 personel, 20 ekip, 1 adet drone ve 1 adet narkotik köpeği ile yapılan uygulamada, 833 şahıs, 18 araç, 47 okul ve çevresi, 27 iş yeri, 45 metruk binanın kontrol edildiği öğrenildi.Türkiye genelinde gerçekleştirilen ‘Narko-İlçe Uygulaması 2’ kapsamında Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ve Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ereğli’de 4 riskli bölge belirledi.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde ’Narko-İlçe Uygulaması 2’ kapsamında 123 personel, 20 ekip, 1 adet drone ve 1 adet narkotik köpeği ile yapılan uygulamada, 833 şahıs, 18 araç, 47 okul ve çevresi, 27 iş yeri, 45 metruk binanın kontrol edildiği öğrenildi.
Türkiye genelinde gerçekleştirilen ‘Narko-İlçe Uygulaması 2’ kapsamında Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ve Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ereğli’de 4 riskli bölge belirledi. Uygulamada 833 şahıs, 18 araç, 47 okul ve çevresi, 27 iş yeri, 45 metruk bina kontrol edildi. Yapılan uygulama sonunda Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “2 aranan şahıs yakalanmış, 1 şahsa adli işlem uygulanmış 2,5 gram esrar maddesi ele geçirilmiş, 1 şahsa 259 TL para cezası uygulanmış, kesici/delici alet ele geçirilmiş, 2 araca işlem yapılmış, 216 TL para cezası uygulanmıştır. İl merkezinde Narkotim ekiplerince devam eden çalışmalarda 1 şahıs yakalanmış ve 1 gram esrar maddesi ele geçirilmiştir. Uygulamada 123 personel, 20 ekip görev almış olup, 1 adet drone ve 1 adet narkotik köpeği ile uygulama yapılmıştır” denildi.

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