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Zonguldak’ta panelvan dereye uçtu: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2018 21:59 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta kontrolden çıkan bir panelvan araç, demir korkulukları kırarak dereye uçtu.

Zonguldak’ta panelvan dereye uçtu: 1 ölü

Zonguldak’ta kontrolden çıkan bir panelvan araç, demir korkulukları kırarak dereye uçtu. Ters dönen aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, Zonguldak-Ankara karayolu 69. Ambarları mevkisinde meydana geldi. Mehmet Koçer (58) idaresindeki 67 AT 581 plakalı panelvan araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprünün demir korkuluklarını kırarak dereye uçtu. Ters dönen araçta sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden kurtarmak için olay yerine AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sürücü, ekiplerin tüm müdahalesine rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi. Ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak ceset torbasına konulan sürücünün cansız bedeni ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.
Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, vatandaşlar merakla kurtarma çalışmalarını izledi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Zonguldak’ta panelvan dereye uçtu: 1 ölü

Zonguldak’ta panelvan dereye uçtu: 1 ölü

Zonguldak’ta panelvan dereye uçtu: 1 ölü

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