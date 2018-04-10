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Zonguldak’ta park halindeki araç kurşunlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.04.2018 18:57 | Son Güncelleme

Zonguldak kent merkezinde gündüz saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bir araç kurşunlandı.Edinilen bilgiye göre olay, Karaelmas Mahallesi Elvan Kazancı Sokak’ta meydana geldi.

Zonguldak kent merkezinde gündüz saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bir araç kurşunlandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Karaelmas Mahallesi Elvan Kazancı Sokak’ta meydana geldi. Siyah renkli bir araçla olay yerine gelen saldırganlar aracın içerisinden yol kenarında park halindeki bir aracı hedef alarak 3 el ateş edip, hızla uzaklaştı. Çevredekilerin durumu polis ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler, çevrede incelemelerde bulundu. Olayın alacak verecek meselesinden çıktığı iddia edilirken, polis ekipleri her yerde saldırganları arıyor.

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