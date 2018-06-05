Zonguldak'ta patlama sesi endişe yarattı

ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ta kent genelinde duyulan patlama sesi kısa süreli endişe yaşattı. Polis, patlama sesinin nedenini tespit etmek için çalışma başlattı.
Saat 17.00 sıralarında, Zonguldak genelinde duyulan patlama sesi, vatandaşlarda kısa süreli paniğe neden oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingi için hazırlıklar yapılırken duyulan patlama sesi, polisleri hareket geçirdi. Patlama sesinin kaynağının tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.
Türkiye Kaşkömürü Kurumu yetkilileri, kent genelinde duyulan sesi ile ilgili yaptıkları açıklamada, maden ocaklarında grizu veya benzeri bir patlamanın olmadığını, konuyla ilgili araştırmanın devam ettiğini söyledi. Patlama sesine jetlerin geçişinin yol açabileceği de belirtildi.
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