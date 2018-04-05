Zonguldak’ta sahte para operasyonu: 1 tutuklu

Zonguldak’ta piyasaya sahte para sürmeye çalışırken yakalanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte para sürmeye çalışan Hıdır Ç.’yi (48) yakalayarak gözaltına aldı. Zanlının üzerinden de 5 adet 100 TL’lik sahte para çıktı. İl genelinde sahte para çalışmalarını sürdüren ekipler, Hıdır Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesi’ne getirdi.

14 ayrı suçtan sabıkası bulunan Hıdır Ç., sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.