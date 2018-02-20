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Zonguldak'ta silahla tehdide gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.02.2018 12:29 | Son Güncelleme

ZONGULDAK polisi, eğlence merkezinin sahibini silahla tehdit ettikleri iddiasıyla 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zonguldak'ta silahla tehdide gözaltı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK polisi, eğlence merkezinin sahibini silahla tehdit ettikleri iddiasıyla 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Milli Egemenlik Caddesi'ndeki eğlence merkezinin sahibini silahla tehdit ettikleri iddiasıyla 6 kişiyi gözaltına alırken, ruhsatsız 2 tabancaya da el koydu. Sağlık kontrolünden geçirilen Ozan V., Yasin D., Bülent Y., Suat A., Baykal G. ve Mesut K., sorguları için emniyete götürüldü. Olayla ilgili balatılan soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

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Zonguldak'ta silahla tehdide gözaltı

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