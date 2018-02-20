Zonguldak’ta silahla tehdit iddiası: 6 gözaltı

Zonguldak’ta 6 şüpheli bir işyerinin sahiplerini tehdit ettikleri iddiasıyla gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre bir ihbarı değerlendiren Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bir işyeri sahiplerinin silahla tehdit edildiği iddiası üzerine harekete geçti. Olayda 6 şüpheli ekiplerce gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinden 2 adet ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirildi. Olayla ilgili başlatılan çalışma sürüyor.