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Zonguldak’ta silahla yaralama: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 16:37 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesindeki bir tekstil atölyesinin müdürünü ayağından vurdular.Olay, Çaydeğirmeni beldesinde bulunan Aykar Tekstil’de meydana geldi.

Zonguldak’ın Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesindeki bir tekstil atölyesinin müdürünü ayağından vurdular.
Olay, Çaydeğirmeni beldesinde bulunan Aykar Tekstil’de meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen saldırgan iş yerine gelerek işletme müdürü İ.K’yı silahla ayağından yaralayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine İ.K. olay yerine olay yerine gelen ambulansla Devrek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri iş yerindeki incelemelerinin ardından kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

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