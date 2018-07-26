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Zonguldak'ta sondaj kuyusuna düşen yavru köpek kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2018 01:23 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde, sondaj kuyusuna düşen yavru köpek, AFAD ekipleri tarafından yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kurtarıldı.

Zonguldak'ta sondaj kuyusuna düşen yavru köpek kurtarıldı

Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde, sondaj kuyusuna düşen yavru köpek, AFAD ekipleri tarafından yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kurtarıldı.
İlçeye bağlı Esen Köyü'ndeki apartman inşaatı alanında çalışan işçiler, akşam saatlerinde sondaj kuyusundan gelen köpek sesi duydu. Yaklaşık 10 metre derinliğinde olan kuyudaki köpeği kurtarmaya çalışan işçiler, AFAD'a haber verdi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri, köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Hayvan Hakları Konfederasyonu Zonguldak Temsilcisi Suzan Arı da kurtarma çalışmalarını takip etti. AFAD ekipleri köpeği kurtarmak için plastik boru içinden ip geçirerek kuyuya sarkıttı. Kuyuya et de bırakan ekipler, köpeğin boynuna ipi geçirmek için uzun süre uğraştı. Ekipler, köpeğin dikkatini çekebilmek için cep telefonundan köpek sesi de açtı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından köpek yara almadan kuyudan kurtarıldı.
Hayvan Hakları Konfederasyonu Zonguldak Temsilcisi Suzan Arı, köpeğin sağlıklı bir şekilde kurtarıldığını söyleyerek, "Köpeğin kuyuya düştüğünün fark edilmesinin ardından belediye ve AFAD ekipleri kurtarma çalışması başlattı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bunun sevinci tarif edilemez. Güzel bir oğluşumuzu kurtardık. Veterinere kontrol ettireceğiz" dedi.

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Zonguldak'ta sondaj kuyusuna düşen yavru köpek kurtarıldıZonguldak'ta sondaj kuyusuna düşen yavru köpek kurtarıldıZonguldak'ta sondaj kuyusuna düşen yavru köpek kurtarıldıZonguldak'ta sondaj kuyusuna düşen yavru köpek kurtarıldı

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