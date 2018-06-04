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Zonguldak'ta suç örgütü şüphelisi 9 kişi adliyede (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 04.06.2018 20:55 | Son Güncelleme

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Zonguldak'ta polisin suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 9 kişiden örgüt lideri O.V.'nin de aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklandı, 3'ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Zonguldak'ta polisin suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 9 kişiden örgüt lideri O.V.'nin de aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklandı, 3'ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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