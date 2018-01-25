Zonguldak'ta 'terör propagandası' şüphelileri adliyeye sevk edildi(2)

1 KİŞİ TUTUKLANDI
Zonguldak'ta sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınıp, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden Y.K.Ç. adlı kadın tutuklandı, H.B. ve O.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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