Zonguldak’ta trafik kazası: 1 ağır yaralı

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.
Kaza, Devrek ilçesi Bölge Trafik Şube Müdürlüğü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, direksiyon hakimiyetini kaybeden Nurettin B. yönetimindeki 67 EY 929 plakalı otomobili ile yoldan çıkıp beton bloğa çarparak durabildi. Kazada boynundan yaralanan sürücü Nurettin B., Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
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