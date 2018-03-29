Zonguldak’ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Zonguldak’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza gece saatlerinde Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesinde meydana geldi. Bartın’a seyir halindeki İ.Ç. idaresindeki 06 VCE 61 plakalı otomobil, karşı yönden gelen K.M. idaresindeki 67 ZV 716 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada sürücüler İ.Ç., K.M. ve eşi Fatime M. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Fatime M. ise yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Araç sürücülerinin ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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