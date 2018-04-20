HABER

Zonguldak’ta trafik kazası: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 18:18 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, akşamüzeri İnağzı Mahallesi’nde meydana geldi.

Zonguldak’ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, akşamüzeri İnağzı Mahallesi’nde meydana geldi. Muhammet K. (37) idaresindeki 67 KA 091 plakalı motosikletiyle Kilimli istikametine seyir halindeyken, aynı istikamette karşı yöne dönmek isteyen Metin D. idaresindeki 06 ADK 209 plakalı araca çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza yerine çağrılan ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Diğer araç sürücüsünün kazayla ilgili ifadesi alındı.
Kaza sonrası polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken trafik ise bir süre kontrollü olarak sağlandı.

'Futbol teröründen öte bir kumpas''Futbol teröründen öte bir kumpas'
ABD'den çok konuşulacak erken seçim açıklamasıABD'den çok konuşulacak erken seçim açıklaması
Bedelli askerlikte heyecanlandıran gelişmeBedelli askerlikte heyecanlandıran gelişme
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Çıplak video skandalı sürüyor! Esra Ersoy, Hacı Sabancı ile yazışmalarını paylaştı

Çıplak video skandalı sürüyor! Esra Ersoy, Hacı Sabancı ile yazışmalarını paylaştı

Ankara'da sürpriz 'Cumhurbaşkanlığı' görüşmesi! İnce ile Kılıçdaroğlu adaylığı konuştu

Ankara'da sürpriz 'Cumhurbaşkanlığı' görüşmesi! İnce ile Kılıçdaroğlu adaylığı konuştu

Lavrov'dan S-400 açıklaması: ABD, Türkiye'ye şantaj yapıyor

Lavrov'dan S-400 açıklaması: ABD, Türkiye'ye şantaj yapıyor

CHP'de Didem Engin cumhurbaşkanı aday adayı oldu

CHP'de Didem Engin cumhurbaşkanı aday adayı oldu

Erdoğan'dan son dakika açıklaması

Erdoğan'dan son dakika açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Antalya'da vahşet! Yavru kediyi kafasını ve bacaklarını keserek öldürdüler!

Antalya'da vahşet! Yavru kediyi kafasını ve bacaklarını keserek öldürdüler!

İğrenç olay! Kediye tecavüz etti

İğrenç olay! Kediye tecavüz etti

Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı! (İstanbul hava durumu)

Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı! (İstanbul hava durumu)

Kartal'da bir kitabevinde yangın çıktı: Yaralılar var

Kartal'da bir kitabevinde yangın çıktı: Yaralılar var

Kötü haberler peş peşe geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kötü haberler peş peşe geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ankara’da 10 araç birbirine girdi: Yaralılar var

Ankara’da 10 araç birbirine girdi: Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.