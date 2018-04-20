Zonguldak’ta trafik kazası: 1 yaralı

Zonguldak’ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşamüzeri İnağzı Mahallesi’nde meydana geldi. Muhammet K. (37) idaresindeki 67 KA 091 plakalı motosikletiyle Kilimli istikametine seyir halindeyken, aynı istikamette karşı yöne dönmek isteyen Metin D. idaresindeki 06 ADK 209 plakalı araca çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza yerine çağrılan ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Diğer araç sürücüsünün kazayla ilgili ifadesi alındı.

Kaza sonrası polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken trafik ise bir süre kontrollü olarak sağlandı.