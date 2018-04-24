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Zonguldak’ta trafik kazası: 3 ölü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 24.04.2018 21:28 | Son Güncelleme

YARALI KADIN DA ÖLDÜ Kazada ağır yaralanan Hülya Koç, kaldırıldığı hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

YARALI KADIN DA ÖLDÜ
Kazada ağır yaralanan Hülya Koç, kaldırıldığı hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Böylece kazada ölü sayısı 3'e ulaştı.

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