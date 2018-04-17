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Zonguldak’ta "Trafik Uygulaması 1"

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 19:36 | Son Güncelleme

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şehirlerarası karayollarında trafik uygulaması yapıldı.İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 16 polis ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı 14 jandarma ile 6 denetim noktasında 13.00

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şehirlerarası karayollarında trafik uygulaması yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 16 polis ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı 14 jandarma ile 6 denetim noktasında 13.00

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