HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Zonguldak'ta traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.05.2018 19:16 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan Ramazan Keçeci (49) öldü, 2 kişi yaralandı.

Zonguldak'ta traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA(Zonguldak),(DHA)- ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan Ramazan Keçeci (49) öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, Çaycuma'ya bağlı Perşembe Beldesi Keçeçioğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Mahir Keçecioğlu, akrabaları Secaattin İnam ve Ramazan Keçeci ile birlikte tarlasından dönerken traktörün kontrolünü kaybetti. Yol kenarına devrilen traktörün sürücüsü Mahir Keçecioğlu, Secaattin İnam ve Ramazan Keçeci yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ramazan Keçeci, hayatını kaybetti. Diğer yaralılar ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI

PARTNEREmre Altuğ hakkındaki o soru Çağla Şıkel'i çok sinirlendirdi...Emre Altuğ hakkındaki o soru Çağla Şıkel'i çok sinirlendirdi...
Sokakta öldüresiye dövdülerSokakta öldüresiye dövdüler
Vergi dairesinde çalışan kadın memur intihar ettiVergi dairesinde çalışan kadın memur intihar etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Lily Allen itiraf etti! Olay oldu

Lily Allen itiraf etti! Olay oldu

Atilla Saral her şeyi bırakıp gitti! İşte son hali

Atilla Saral her şeyi bırakıp gitti! İşte son hali

Pankart kavgası sonrası flaş gelişme! Ankara Valiliği açıkladı

Pankart kavgası sonrası flaş gelişme! Ankara Valiliği açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim startını verdi: Bir müjdem var

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim startını verdi: Bir müjdem var

Polis arabasındaki iğrenç olayda yeni gelişme

Polis arabasındaki iğrenç olayda yeni gelişme

Herkesin içinde tekme tokat dayak attı!

Herkesin içinde tekme tokat dayak attı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bursa'da kan donduran kaza! Kamyonda otururken kolu koptu!

Bursa'da kan donduran kaza! Kamyonda otururken kolu koptu!

Bakırköy Meydanı'nda intihar girişimi! İkna edilemiyor

Bakırköy Meydanı'nda intihar girişimi! İkna edilemiyor

Arnavutköy'de Suriyeli gaspçı dehşeti kamerada

Arnavutköy'de Suriyeli gaspçı dehşeti kamerada

Tekirdağ'da korkunç olay! Eniştenin tek hatası baldızın sonu oldu!

Tekirdağ'da korkunç olay! Eniştenin tek hatası baldızın sonu oldu!

Çorum'da mezarlıktaki gizemli genç kıza eziyet! Türkiye onu konuşmuştu

Çorum'da mezarlıktaki gizemli genç kıza eziyet! Türkiye onu konuşmuştu

Kuaförün yasak aşk dehşetinde şok detay!

Kuaförün yasak aşk dehşetinde şok detay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.