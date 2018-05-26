Zonguldak'ta traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA(Zonguldak),(DHA)- ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan Ramazan Keçeci (49) öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, Çaycuma'ya bağlı Perşembe Beldesi Keçeçioğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Mahir Keçecioğlu, akrabaları Secaattin İnam ve Ramazan Keçeci ile birlikte tarlasından dönerken traktörün kontrolünü kaybetti. Yol kenarına devrilen traktörün sürücüsü Mahir Keçecioğlu, Secaattin İnam ve Ramazan Keçeci yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ramazan Keçeci, hayatını kaybetti. Diğer yaralılar ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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