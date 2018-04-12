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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 18:23 | Son Güncelleme

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Zonguldak'ta 'Bahar Temizliği 2' adı verilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.N., C.O.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Zonguldak'ta 'Bahar Temizliği 2' adı verilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.N., C.O. ve Ç.A. tutuklanırken, Ş.A. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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