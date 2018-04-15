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Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.04.2018 22:32 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta "Bahar Temizliği 3" operasyonu kapsamında 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında; "Bahar Temizliği 3" operasyonu gerçekleştirildi.

Zonguldak’ta "Bahar Temizliği 3" operasyonu kapsamında 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında; "Bahar Temizliği 3" operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında toplam 5 şüpheliye işlem yapıldı.
B.Y. (52), N.H. (48) uyuşturucu satışı yaptıkları esnada yakalandı. Şüpheliler uyuşturucu ticaretinden yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon sonucunda 40 adet uyuşturucu hap, 1 adet pompalı tüfek, 11 adet tüfek fişeği ve 8 adet tabanca mermisi ele geçirildi.
Uyuşturucu madde ticaretinden kazanıldığı tahmin edilen 4 bin 250 TL para ele geçirildi.

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