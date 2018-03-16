Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Zonguldak’ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Zonguldak Emniyet Müdürlüğü’nün "Oradayız Operasyonu" kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kozlu ilçesinde operasyon gerçekleştirdi. Şüphelilerin ilçeye il dışından uyuşturucu madde getirip üniversitede sattıkları ihbarını alan ekipler, operasyon kapsamında 9 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin üst aramasında 50 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 şüpheliden S.A., İ.Y., G.Ç., B.Ç., Ö.B. "uyuşturucu madde ticareti" suçu şüphesiyle Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.
Nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden S.A. ve G.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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