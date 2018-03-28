Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Zonguldak’ta uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında olayla ilgili 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul’dan Zonguldak il merkezine ve Kozlu ilçesine getirildiği tespit edilen uyuşturucu maddelere de el konuldu. Polisin operasyonla ilgili soruşturması sürüyor.