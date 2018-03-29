Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli adliyede (2)

TUTUKLANDILAR

Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Ç.N., İ.G. ve S.Ç., 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.