Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

Cüneyt ÖZFİDAN/DEVREK (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde jandarmanın operasyonu ile 200 kök Hint keneviri ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Devrek Çaydeğirmeni beldesinde M.Ç.’nin uyuşturucu bitki yetiştirdiği ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Takibe alınan M.Ç.'nin arazisine Hint keneviri ektiği tespit edildi. Araziye ekilen 200 kök Hint keneviri sökülürken, M.Ç. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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