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Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 10:59 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta üniversite bölgesinde uyuşturucu madde satıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Narkotik ekipleri operasyon kapsamında 9 şüpheli yakaladı.

Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Zonguldak’ta üniversite bölgesinde uyuşturucu madde satıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Narkotik ekipleri operasyon kapsamında 9 şüpheli yakaladı. Şüphelilerden 5’i "uyuşturucu madde ticareti" şüphesiyle adliyeye sevk edildi.
Zonguldak Emniyet Müdürlüğü’nün "Oradayız Operasyonu" kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kozlu ilçesinde operasyon gerçekleştirdi. Şüphelilerin ilçeye il dışından uyuşturucu madde getirip üniversitede sattıkları ihbarını alan ekipler, operasyon kapsamında 9 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin üst aramasında 50 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan S.A., İ.Y., G.Ç., Ö.B., B.Ç., S.A., Ş.A., S.Y., H.M. emniyete götürülerek ifadeleri alındı. Şüphelilerden S.Ç., İ.Y., G.Ç., B.Ç., Ö.B. "uyuşturucu madde ticareti" suçu şüphesiyle Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.
Şüphelilerin adliyedeki sorguları sürüyor.

Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

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