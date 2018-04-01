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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2018 18:18 | Son Güncelleme

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.N., savcılıktaki ifadesinin ardından seberst bırakıldı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.N., savcılıktaki ifadesinin ardından seberst bırakıldı. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden B.H.İ. ve K.K., tutuklanırken, A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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