Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'bahar temizliği' adını verdikleri operasyonlar kapsamında B.H.İ., A.A. ve İ.N. ve K.K.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada piyasa değeri 55 bin lira olan yaklaşık 7 kilo esrar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler sevk edildi.
İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, operasyonla ilgili Twitter'dan, "Ne yazık ki, bu sabah, bu şehirde sabah namazına kalkan Ali amca gördü, değerli eşi Ayşe teyze bizi aradı. Uyumayan, uyutmayan, unutmayan, sallamayan bizim uşaklar koştu gittiler. Dereymiş, tepeymiş artık şükürler olsun her yerde bir teyzemiz var! Bir tür kafalar var. Uyut milleti, uyuştur, düşünmesin. Uyut milleti, uyuştur, üretmesin. Uyut milleti, uyuştur öğrenmesin. Uyut milleti uyuştur yaşatmasın. Çoğalt ki insan ölsün, devlet kalmasın. Ayşe teyzem ihbar etti ve dedi ki, 'O otlar gibi ciğerleri kurusun'." paylaşımda bulundu.
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