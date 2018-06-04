HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Zonguldak'ta uyuşturucu ticaretine 4 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 04.06.2018 11:14 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi tutuklandı.

Zonguldak'ta uyuşturucu ticaretine 4 tutuklama

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak),(DHA) - ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi tutuklandı.
Ereğli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın verdiği iznin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 204 uyuşturucu hap, yaklaşık 300 gram uyuşturucu, 2 adet ruhsatsız tabanca, tüfek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.E.Y., T.Ö., Ö.K., S.E., C.Ö., B.T. ve Ö.K., adliyeye sevk edildi. T.Ö., S.E., Ö.K. ve B.E.Y. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.
FOTOĞRAFLI

Zonguldak'ta uyuşturucu ticaretine 4 tutuklama

PARTNERBalık derisinden cinsel organ yaptılar ilk cinsel deneyimi sonrası...Balık derisinden cinsel organ yaptılar ilk cinsel deneyimi sonrası...
Tekneleri batan 2 kişiyi ekipler kurtardıTekneleri batan 2 kişiyi ekipler kurtardı
7 yaşındaki Halil'i, Kelkit Çayı'nda arama çalışması sürdürülüyor7 yaşındaki Halil'i, Kelkit Çayı'nda arama çalışması sürdürülüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sırasında prompter cihazının azizliğine uğradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sırasında prompter cihazının azizliğine uğradı

Hastanede skandal: Seni ben mi hamile bıraktım!

Hastanede skandal: Seni ben mi hamile bıraktım!

Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak?

Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak?

Aziz Yıldırım için olay sözler

Aziz Yıldırım için olay sözler

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var? Referandumu hatasız bilen şirket açıkladı

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var? Referandumu hatasız bilen şirket açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kıskançlık krizi dehşete dönüştü! Sevgilisini bıçaklayarak öldürdü

Kıskançlık krizi dehşete dönüştü! Sevgilisini bıçaklayarak öldürdü

2018 Liseye Geçiş Sınavı'nda (LGS) Gülsüm Anne ve Rus Umut sorusu

2018 Liseye Geçiş Sınavı'nda (LGS) Gülsüm Anne ve Rus Umut sorusu

İzmir'de korkunç olay! Barışmak için gitti, dehşet saçtı

İzmir'de korkunç olay! Barışmak için gitti, dehşet saçtı

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla: Oy vermezlerse işsiz bırakmak boynumun borcu

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla: Oy vermezlerse işsiz bırakmak boynumun borcu

Aldatıldığını okuduğu kitaptan öğrendi!

Aldatıldığını okuduğu kitaptan öğrendi!

Antalya'da vahşet! Birlikte yaşadığı kadını boğarak öldürdü, sonra...

Antalya'da vahşet! Birlikte yaşadığı kadını boğarak öldürdü, sonra...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.