Zonguldak’ta polis ekiplerinin uyuşturucuya "dur" operasyonu kapsamında 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Narkotim ve Yunus ekiplerinin yaptığı uyuşturucuya "dur" operasyonu kapsamında B.H., İ.N. ve A.A. yakalanarak gözaltına alındı. Uygulamada 60 gram esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheliler "uyuşturucu madde ticareti" şüphesiyle sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü’nün uyuşturucu madde kullanan satan şahışlara yönelik çalışmalarının devam edeceği öğrenildi
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