HABER

Zonguldak'ta yasa dışı palamut avlayanlara ceza

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2018 19:20 | Son Güncelleme

ZONGULDAK Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce kaçak avlanmaya yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, yasa dışı palamut satışı ve nakli yaptığı belirlenen 26 balıkçıya toplam 31 bin 168 lira ceza kesildi.

Zonguldak'ta yasa dışı palamut avlayanlara ceza

ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce kaçak avlanmaya yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, yasa dışı palamut satışı ve nakli yaptığı belirlenen 26 balıkçıya toplam 31 bin 168 lira ceza kesildi. Denetimlerde, yasa dışı avlandığı tespit edilen 21 ton palamuda el koyuldu.
Zonguldak Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, il ve ilçelerde, yasa dışı palamut satışı ve nakli yapıldığı yönündeki ihbarlar üzerine denetimler gerçekleştirdi. 780 balıkçının denetlendiği uygulamada, 26 balıkçıya 31 bin 168 liralık para cezası kesildi. Denetimlerde, yasa dışı avlanan 21 ton palamuda da el koyuldu. Zonguldak Tarım ve Orman Müdürü Cemal Çataklı, yazılı açıklamasında, av yasağının sona ereceği 31 Ağustos öncesi her türlü palamut ve torik avcılığının yasak olduğunu vurguladı. Denetimlerin sıklıkla sürdürüleceğini belirten Çataklı, şunları kaydetti:
"İlimizdeki karaya çıkış noktalarından Ereğli Balıkçı Barınağı ve Kozlu Balıkçı Barınağı’nda yer alan balıkçılık idari binalarımızda sürekli görevli teknik personellerimiz bulunmaktadır. Müdürlüğümüzce karaya çıkış noktalarında, depolarda, perakende satış yerlerinde, nakil güzergâhlarında ve nakil vasıtalarında görevli personellerimiz tarafından denetimler yapılmakta avlanan ürünler, av araç ve gereçleri, bulundurulması gereken evraklar planlı, plansız ve gelen ihbarlar doğrultusunda denetlenmektedir. Denetimler zaman zaman Sahil Güvenlik Komutanlığı, jandarma, emniyet, ve belediye ekipleriyle ortaklaşa yapılmaktadır. Ayrıca yıl içerisinde bakanlığımız tarafından farklı illerde görev yapan teknik personellerin görevlendirilmesiyle oluşturulan denetim ekiplerince çapraz denetimler de yapılmaktadır. Av sezonu içerisinde daha sık olmakla birlikte, denetimlerimiz yıl boyunca devam etmektedir."

FOTOĞRAFLI

Zonguldak'ta yasa dışı palamut avlayanlara cezaZonguldak'ta yasa dışı palamut avlayanlara cezaZonguldak'ta yasa dışı palamut avlayanlara ceza

PARTNERÇektiniz artık, yapacak bir şey yokÇektiniz artık, yapacak bir şey yok
TIR 2 motosiklete çarptı: 2 ölü, 1 yaralı (2)TIR 2 motosiklete çarptı: 2 ölü, 1 yaralı (2)
Yolun karşısına geçerken TIR çarpan yaşlı adam öldüYolun karşısına geçerken TIR çarpan yaşlı adam öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kandilli'den korkutan uyarı! Yarım asırdır böylesi görülmedi

Kandilli'den korkutan uyarı! Yarım asırdır böylesi görülmedi

Son dakika! Endonezya'nın Lombok Adası'nda 6,8 büyüklüğünde deprem

Son dakika! Endonezya'nın Lombok Adası'nda 6,8 büyüklüğünde deprem

Çöp aracının içine düştü! Yağmur Ünal ile Irmak Ünal'ın tatsız gecesi...

Çöp aracının içine düştü! Yağmur Ünal ile Irmak Ünal'ın tatsız gecesi...

Seçkin Özdemir'den Demet Özdemir'e destek!

Seçkin Özdemir'den Demet Özdemir'e destek!

Erzurum'un Uzunyayla Köyü'nde iki ailenin üyelerine linç girişimi

Erzurum'un Uzunyayla Köyü'nde iki ailenin üyelerine linç girişimi

Sakarya'da 3 metrelik yılanı görünce şoke oldular

Sakarya'da 3 metrelik yılanı görünce şoke oldular

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Şile'de kaybolan 11 yaşındaki Berrak'tan acı haber geldi

İstanbul Şile'de kaybolan 11 yaşındaki Berrak'tan acı haber geldi

Türkiye'de bir tane vardı, çalındı! Doktor hırsızlara seslendi: Pazartesi iki hastam var...

Türkiye'de bir tane vardı, çalındı! Doktor hırsızlara seslendi: Pazartesi iki hastam var...

Kelebekler Vadisi'nde ölümle oyun! Turistler 'Kadın nerede ölmüş' deyip fotoğraf çektiriyorlar

Kelebekler Vadisi'nde ölümle oyun! Turistler 'Kadın nerede ölmüş' deyip fotoğraf çektiriyorlar

Yanında çalıştırdığı çocuklara cinsel istismarda bulunan market sahibinden mide bulandıran savunma

Yanında çalıştırdığı çocuklara cinsel istismarda bulunan market sahibinden mide bulandıran savunma

İstanbul Bahçelievler'de korkunç olay! Reklam tabelası yürüyenlerine üzerine düştü: Yaralılar var

İstanbul Bahçelievler'de korkunç olay! Reklam tabelası yürüyenlerine üzerine düştü: Yaralılar var

Türkiye'de yalnızca bir tane bulunan tıbbi aleti çaldılar

Türkiye'de yalnızca bir tane bulunan tıbbi aleti çaldılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.