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Zonguldak’ta yolcu midibüsü devrildi: 1 ölü, 16 yaralı

YAŞAM HABERLERİ | 04.02.2018 20:29 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Kdz Ereğli’den Karabük’e giden 67 AS 262 plakalı midibüs, Zonguldak Osmanlı köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Zonguldak’ta yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kdz Ereğli’den Karabük’e giden 67 AS 262 plakalı midibüs, Zonguldak Osmanlı köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi yaralandı. Yaralılar Zonguldak’ta bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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