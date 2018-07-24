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Zonguldak'ta yolcu minibüsü devrildi: 10 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.07.2018 14:41 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrilen minibüsteki 10 kişi yaralandı.

Zonguldak'ta yolcu minibüsü devrildi: 10 yaralı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK'ta, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrilen minibüsteki 10 kişi yaralandı.
Kaza, saat 11.30 sıralarında Zonguldak-Ankara Karayolu'nun 32'nci kilometresinde meydana geldi. Devrek'ten aldığı yolcuları Zonguldak'a getiren Hidayet O. yönetimindeki 67 NV 516 plakalı minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Karşı şeride geçerek devrilen minibüsün sürücüsü Hidayet O. ile yolcular Cansu T., Sevgi T., Mehmet K., Tuğçe I., Melahat D., Fikriye D., Meral H., Hüseyin H. ve Mehmet İ. yaralandı. Çevredekiler ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından minibüsten çıkarılan yaralılar ambulanslarla Çaycuma ve Zonguldak Devlet Hastaneleri'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Zonguldak'ta yolcu minibüsü devrildi: 10 yaralıZonguldak'ta yolcu minibüsü devrildi: 10 yaralıZonguldak'ta yolcu minibüsü devrildi: 10 yaralı

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