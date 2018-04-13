Zonguldak’taki FETÖ/PDY operasyonunda 9 tutuklama

Zonguldak merkezli 14 ilde FETÖ/PDY’ye yönelik gerçekleştirilen ve aralarında mahrem imamların da bulunduğu 21 şüpheliden 9’u tutuklandı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY’ye yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında 4 Nisan 2018 tarihinde Zonguldak merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. ‘Ardışık arama ve kripto şifreleme’ yöntemiyle haberleştikleri ve örgüt üyesi oldukları iddia edilen şüpheliler için yapılan operasyonda 21 kişi gözaltına alındı. Zonguldak merkezli operasyonda İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Balıkesir, Şırnak, Bingöl, Çorum, Çanakkale, Denizli, Manisa, Yalova, Karabük illerinde belirlenen adreslerde yakalanan şüpheliler TEM ekiplerince Zonguldak’a getirildi.

10’u muvazzaf, 4’ü açığa alınan asker, 1’i KHK ile ihraç, 1 ihraç askeri öğrenci ve askerlerden sorumlu 5’i ’mahrem imam’ olmak üzere 21 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Şahısların ev ve iş yerlerindeki aramalarda ele geçirilen belgeler ve dokümanlara da incelenmek üzere el konuldu. Şüpheliler sabah erken saatlerde geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandılar

21 şüpheliden 10’u etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak Cumhuriyet Savcılığında verdikleri ifadelerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldılar. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen 11 şüpheliden 9’u ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.