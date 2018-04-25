Zonguldak’taki kazada aynı aileden 3 kişi öldü

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Alaplı Plajlar mevkinde Tünel girişinde mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akçakoca istikametinden Alaplı istikametine doğru seyir halinde olan Hayrettin Koç yönetimindeki 41 RK 244 otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağında bulunan uyarı levhasına çarptı. Kaza sonrası otomobil hurda yığına dönerken, çevredekiler durumu hemen sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Gelen ekipler, otomobil sürücü Hayrettin Koç ile yan koltukta bulunan Cengiz Koç’un (39) hayatını kaybettiği belirlendi. Arka koltukta sıkışan (41) Hülya Koç, kaldırıldığı Alaplı Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Kazada hayatını kaybedenlerin aileleri acı haberle yıkıldı. Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.



