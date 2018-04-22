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Zonguldak’tan dinamitle define aramak için gelen ekip, suçüstü yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.04.2018 15:54 | Son Güncelleme

Zonguldak’tan Kastamonu’ya define aramak için gelen ekip, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kastamonu’nun Kuyucak Köyünde ormanlık alanda define arandığı yönündeki ihbarı değerlendirerek söz konusu bölgeye operasyon düzenlendi.

Zonguldak’tan Kastamonu’ya define aramak için gelen ekip, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kastamonu’nun Kuyucak Köyünde ormanlık alanda define arandığı yönündeki ihbarı değerlendirerek söz konusu bölgeye operasyon düzenlendi. Operasyonda, Zonguldak’tan Kastamonu’nun Kuyucak Köyüne ormanlık alanda define aramak için gelen 67 LZ 984 plakalı otomobil ile otomobil yakınında H.A. (38), M.V. (47), S.G. (38) ve K.F.K. (31) yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından otomobilde ve çevrede yapılan aramada 1 adet jeneratör, 2 adet levye, 2 çift çizme, 1 adet kazma, 2 adet beton delici, 20 metre uzunluğunda elektrik kablosu, 3 adet beton delici ucu, 50 metre ara kablosu, 1 adet odun baltası, 1 adet içerisinde kimyevi gübre olan kavanoz, 1 litre ispirto, 1 çift eldiven, 1 adet patlatma için hazırlanmış patlayıcı düzenek ele geçirildi. Ayrıca jandarma ekipleri, kayalıklar üzerinde patlatılmaya hazır deliklerle deliklerde patlayıcı madde tespit edildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan H.A., M.V., S.G. ve K.F.K., karakoldaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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