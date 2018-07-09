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Zorla alıkonulan kadın, jandarmanın operasyonuyla kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2018 12:26 | Son Güncelleme

BURSA'da bir barakada zorla alıkonduğu öne sürülen L.D. (35) adlı kadın, jandarmanın operasyonuyla kurtarıldı.

Zorla alıkonulan kadın, jandarmanın operasyonuyla kurtarıldı

BURSA, (DHA)- BURSA'da bir barakada zorla alıkonduğu öne sürülen L.D. (35) adlı kadın, jandarmanın operasyonuyla kurtarıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı, diğeri ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kadının zorla tutulduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, yapılan araştırmanın ardından Kestel ilçesi Babasultan Mahallesi, Harmanlar mevkiindeki bir barakaya operasyon düzenledi. Barakada tutulan L.D. kurtarıldı. Ekipler, olayla ilgili Y.Ç. (42) ve E.A.'yı (45) gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Y.Ç. tutuklandı, E.A. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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