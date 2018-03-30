Nikahlı eşine zorla fuhuş yaptırmıştı! Vücudu bozulmasın diye bakın ne yaptı!

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 27 Mart'ta kentte internet sitesi üzerinden fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. İnternet sitesinin Gaziantep merkezli bir fuhuş çetesi tarafından kurulduğunu belirleyen ekipler, çetenin 10 ilde daha eskort sitesi işlettiğini tespit etti. Yapılan 4.5 aylık araştırmada, çetenin lideri ve sitelerin sahibinin İ.H.D. (44), internet sitesi yöneticilerinin ise A.A. (34), M.Y. (32), K.K. olduğu belirlendi.

41 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



DHA'nın haberine göre Adana merkezli operasyonda Ankara, Gaziantep, Elazığ, Eskişehir, Antalya, Çorum, Mersin, Kocaeli, İstanbul, Denizli, Muğla, Hatay, Diyarbakır ve Malatya'da 41 adrese 350 polis ile eş zamanlı baskın yapıldı. Evlerde arama yapan ekipler İ.H.D., A.A., M.Y. ve K.K.'nin de aralarında bulunduğu 4'ü kadın 41 kişiyi, 'İnsan ticareti, örgüt kurma, örgüte üye olma, fuhuşa teşvik ve zorlama, fuhuşa aracılık ve yer temini etmek' suçlarından gözaltına aldı. 11 eskort sitesinde 52 kadına fuhuş yaptıran çetenin liderliğini yapan Ali A.'nın evinde yapılan aramada çelik kasada 365 bin lira para bulundu. Eskort sitesinin yöneticiliğini yapan Muharrem Y.'nin ise platin ve gold olarak iki tip üyeliğin bulunduğu sitelere, kadınları haftalık 300 ile 500 lira arasında değişen ücretlerle üye yaptığı belirlendi.