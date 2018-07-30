Zübeyde, kıskanan eşi tarafından boğularak öldürüldü

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, kıskançlık krizine giren Tolga D. (26), tartıştığı eşi Zübeyde D.'yi (21) boğarak öldürdü. Demirbozan'ın 1 ay önce de eşine av tüfeğiyle ateş ettiği, sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Kepez ilçesi Kültür Mahallesi 3872 Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. 3 yaşındaki oğulları bir arkadaşlarında misafir olan Zübeyde ve Tolga D. arasında, kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Tolga D., eşini boğarak öldürdü. Ardından gidip, oğlunu alan Tolga D., kaçtı.

Zübeyde D.'nin cansız bedenini, eve gelen arkadaşları buldu. İhbarın ardından sağlık ve polis ekipleri çağırıldı. Kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler, genç kadının boğularak öldürüldüğünü belirledi. Zübeyde D.'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, cinayet şüphelisi Tolga D. Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Tolga D.'nin polise verdiği ilk ifadesinde, "Ben onu herkesten kıskanıyordum. Defalarca uyarmama rağmen hiç dikkat etmedi. Aramızda tartışma çıkınca boğup, öldürdüm" dediği öğrenildi. Tolga D., ifade işleminin ardından adliyeye sevk edilecek.

ATEŞ DE ETMİŞ

Tolga D.'nin, yaklaşık 1 ay önce de eşine av tüfeğiyle ateş ettiği, genç kadının saldırıdan yara almadığı, şüphelinin ise sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Tolga D.'nin sosyal paylaşım sitesindeki hesabında ise 'Gelinlikle kefen aynı renktir. Seçtiğin insan sana bir ömür ya cenneti yaşatır ya cehennemi' ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımda bulunduğu görüldü.